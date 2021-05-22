أحمد موسى: وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر الأربعاء المقبل "تفاصيل"

وزيرالخارجية الأمريكي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية الأمريكي يقوم بزيارة لعدد من دول المنطقة، موضحا أنه سيأتى مصر ويكون له لقاءات مع المسئولين.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الزيادة ستكون يوم الأربعاء القادم، ويكون لقاء بالسيسي، وبعد ذلك بالوزير سامح شكري وزير الخارجية.



ولفت إلى أن مصر تتحرك بجميع الاتجاهات وذلك من أجل القضية الفلسطين.



وأشار إلى أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأمن القومى العربي والمنطقة بالكامل.



