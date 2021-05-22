الأب بطرس دانيال يهدى حورية فرغلى آية قرآنية بعد نجاح جراحة الآنف.. شاهد

حرص الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، على زيارة الفنانة حورية فرغلى فى منزلها بعد عودتها من أمريكا وإجرائها أربع عمليات في أنفها.

وأهدى بطرس دانيال، هدية إلى حورية فرغلى وهى عبارة عن آية قرآنية احتفالاً بعودتها ونجاح العمليات التى أجرتها، طالبًا من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء.

حورية فرغلى

حورية فرغلى مع عمرو الليثى

ويستضيف برنامج واحد من الناس، الفنانة حورية فرغلى مع الإعلامي عمرو الليثي اليوم فى العاشرة مساءا على شاشة قناة الحياة.



وكشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل عمليتها الجديدة التى خضعت لها في أمريكا خلال الفترة القادمة، وقالت في تصريحات صحفية: "سأسافر مرة اخرى لأمريكا لإجراء كشف طبي أخير على عظام الانف الجديدة واستكمل العملية الاخيرة لتوسيع فتحات الانف اذا امر الفريق الطبي بذلك".

حورية فرغلى

وكانت كشفت حورية ما تعرضت له منذ سقوطها من على ظهر الفرس وتعرضها للإصابة في ديسك ظهرها وانفها الذي تحطم بشكل كامل وما توالى ذلك من عمليات مختلفة في العديد من الدول وصولا في اخر سنتين وقرارها الاخير بالسفر للولايات المتحدة الامريكية لإجراء اربع عمليات لتوصيل الدم لجلد الانف وزراعة غضاريف من الصدر مكانها وبعض الخلايا الجذعية وجلسات اكسجين، وحاليا انا في مرحلة النقاهة وتخفيف التورم والانتفاخ على اثر العملية.



ووجهت حورية الشكر لمجلس الوزراء المصري على متابعتهم لها منذ مناشدتها بالإعلام واخذها تأشيرة السفر لأمريكا رغم الحظر بسبب جائحة كورونا وكذلك وجهت الشكر للفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة مادلين طبر على دعمهما في محنتها وكل.

وأضافت حورية في تصريحات صحفية، انها مسحت العديد من الشخصيات من حياتها سواء اقارب او اصدقاء او كما كانت تعتقد انهم اصدقاء بعد غيابهم عنها في عز ألمها على عكس ما كانوا عليه حينما كانت بكامل صحتها وعنفوان نجوميتها.

واختتمت الفنانة حورية فرغلي حديثها في الفترة الماضية كان فقط حلمي عودة حاسة الشم والتذوق اما الان والحمد لله انا اتولدت من جديد، واتمنى في الفترة المقبلة التركيز في عملي وانا على استعداد للتمثيل من بكرة بكل قوة وانا اتابع حاليا الوسط الفني واستمتعت كثيرا بمسلسلي: «الاختيار» الجزء الثاني و«لعبة نيوتن»، وبداية عملي ستكون مختلفة تماما عما سبق، وحلم حياتي ان اجسد شخصية الملكة المصرية «حتشبسوت» او الاميرة العربية «ذات الهمة» في عمل تلفزيوني او سينمائي.

حورية فرغلى