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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهم سمير غانم|آيتن عامر تنشر صورة لـ9 نجوم راحلين بـ هذا الدعاء

نجوم الفن
نجوم الفن

نشرت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تضم عددًا من نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا، معلقة عليها “ربنا يرحمهم”.


وضمت الصورة التي نشرتها "ايتن"، محمود عبد العزيز، أحمد زكي، سعيد صالح، عزت العلايلي، يوسف شعبان، محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، ونور الشريف.


كما ضمت الصورة الفنان سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي متأثرا بإصابته بأعراض فيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية.


وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر  الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.


وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر امس الجمعة 21 مايو- بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا.

 

 

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