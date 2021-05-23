البنك المركزي : 7.35 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في فبراير الماضي

ارتفع إجمالي المركز المالي للجهاز المصرفي بنهاية فبراير الماضي إلي 7.35 تريليون جنيه بعد أن كان 7.2 تريليونا في يناير السابق له ومقارنة بـ 7.022 تريليون جنيه في ديسمبر 2020.



كشف أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الأصول النقدية للبنوك إلي 54.9 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 57.7 مليار جنيه في يناير 2021، ومقارنة بـ 55.3 مليار جنيه في ديسمبر من العام السابق.



وبلغت ارصدة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة نحو 2.74 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 2.7 تريليون جنيه في يناير من نفس العام بعد أن وصلت لـ 2.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق.

أرصدة البنوك



ووصلت ارصدة البنوك في مصر إلي 1.54 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 1.1 تريليون جنيه في يناير من العام الجاري ومقارنة بـ 924.8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.



وبلغت أرصدة البنوك في خارج البلاد نحو 374.2 مليار جنيه في فبراير السابق بعد أن وصلت لـ 318.64 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ 304.9 مليار جنيه في ديسمبر من العام السابق.