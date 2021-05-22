شريف منير يدعم أصحاب الهمم

شارك الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام في حملة " سوا " لدعم أصحاب الهمم وحقهم في المجتمع المدني .





وظهر شريف منير في فيديو وهو يدعم أصحاب الهمم وحقهم في العمل ‬‏‪والمشاركة في المجتمع المدني .





يذكر أن الفنان شريف منير ولد في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ثم التحق بالدراسة في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و تخرج منها في عام 1986.

وبدأ الفنان شريف منير مسيرته الفنية في عام 1983 بالعزف علي اٌلة الدرامز ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل.



و من أهم أعمال النجم شريف منير ي عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "عالم و عالمة"، "رحلة المليون"، "الطوفان"، "بصمات فوق الماء"، "ضربة معلم"، "بكيزة و زغلول"، "دوار يا زمن"، "الوحوش الصغيرة"، "ليالي الحلمية"، "شارع المواردي"، "البركان"، "الكيت كات"، "الهروب"، "حكايات الغريب"، "المال و البنون"، "اللعب مع العيال"، "ديسكو ديسكو"، "ذئاب الجبل"، "حزمني يا"، "رومانتيكا"، "اللص الذي أحبه".