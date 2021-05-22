المناعة والحساسية تكشف حقيقة ارتباط الفطر الآسود بفيروس كورونا

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، حقيقة إرتباط مرض الفطر الأسود بفيروس كورونا.

وأوضح بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" مرض الفطر الأسود ليس عرضا لكورونا ولكنه مرتبط بضعف المناعة الشديد ولا علاقة له بكورونا ويأتي لمرضي الأيدز ".

وتابع بدران أن الفطر الأسود من الفطريات النادرة التي تؤثر بشكل أساسي على من يعانون من نقص المناعة، مضيفا:" السلالة الهندية غير موجودة في مصر وكل العوامل التي ساعدت في انتشار الفيروس غير موجودة في مصر".

وأضاف:" سوء التغذية منتشر بشكل كبير في مصر ومرضي كورونا لا يأتيهم الفطر الأسود لأنه مرتبط بنقص المناعة لذلك لوحظ تواجده بشكل كبير في الهند".