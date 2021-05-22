رئيس لجنة الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات النادي.. فيديو

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ، أن الزمالك نادي عريق وقوي و من أكبر الأندية العربية والأفريقية والمصرية وسنعمل جاهدين للحفاظ علي المكانة المتواجد بها وسط الأندية .

وأضاف حسين لبيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، نتمنى أن يفوز نادي الزمالك بالدوري العام وسنقف خلفة بكل ما اوتينا من قوة للوصول إلي الفوز بالدوري العام .

وأوضح حسين لبيب ،أن انتخابات نادي الزمالك ستجرى بمنتهي الحيادية والنزاهة مؤكدا أن الانتخابات ستتم قبل يوم 24 نوفمبر وسيقوم المجلس الجديد باستلام مهامه من المجلس القديم .

وتابع : الانتخابات يتم الإعلان عنها قبل موعدها بـ 45 يوم حتي 60 يوم وسنقوم باستلام النادي غدا وأول اجتماع لمجلس إدارة النادي سيكون الساعة الـ6 مساء غدا .