خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

تأهل فريق الترجي التونسي إلى دور نصف النهائي لمواجهة الأهلي المصري بعد الفوز على شباب بلوزداد بركلات الجزاء 3-2 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي في مباراة الذهاب من شباب بلوزداد بهدفين دون رد فى الجزائر.

وافتتح الترجي التونسي التهديف فى الدقيقة 68 عن طريق رؤوف بن غيث.

وجاء الهدف الثاني للترجي التونسي في الدقيقة 87 عن طريق محمد علي بن رمضان من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

واقتحمت بعض الجماهير والجهاز الفني واللاعبين أرض الملعب بعد الهدف الثاني الذي أعطى للترجي الآمال.

وتوقفت المباراة بعد اقتحام بعض الجماهير أرض المباراة.

ودخل فريق الترجي التونسي فى خناقة عقب تسجيل محمد على بن رمضان الهدف الثاني ونزول الجهاز الفنى للفريق الجزائرى والكادر الإداري والطبي للإحتجاج على الجامبي بكاري جاساما حكم اللقاء والإعتراض على قراراته التحكيمية.