موعد مباراتي الوداد وكايزر تشيفز فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

عبر فريق الوداد الرياضي إلى دور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيقه نتيجة الفوز أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأهل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه سيمبا التنزاني صفر / 3 اليوم السبت في إياب دور الثمانية من البطولة.

وسجل أهداف سيمبا التنزاني جون رافايل بوكو (هدفين) في الدقيقتين 24 و56 وكلاتوس شاما في الدقيقة 86 واستفاد كايزر شيفس من فوزه ذهابا 4 / صفر ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 3.

وتعادل الوداد إيجابيًا بهدف لمثله، في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يستضيف الوداد، مواجهة الذهاب في الدار البيضاء أحد يومي 18 و19 يونيو، على أن يحتضن كايزر تشيفز مواجهة الإياب أحد يومي 25 أو 26 من الشهر ذاته.