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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ساحرة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها  من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ”. 

 

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة ملفته حيث ارتدت توب باللون الأبيض ونسقت معه بنطال ليجن باللون الأزرق مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وكشفت الفنانة نوال الزغبي عن تفاصيل طرحها أغنيتين في العيد بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى"، حيث تم طرحهما ثانى أيام عيد الفطر. 

 

وقالت نوال الزغبى، فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، ولكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما فى العيد. 

 

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة.. والأغنيتان اللتان صدرتا في العيد طرب شعبي وفيهما الكثير من المغنى، وتذكران من يسمعهما بأيام التسعينيات”.

نوال الزغبي اطلالة إطلالة ساحرة اللون الابيض الفنانة نوال الزغبي اللون الأزرق موقع التواصل الاجتماعي حسابها الشخصي برنامج “انسايدر بالعربى” بكلم خيالي

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