صراصير.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض الخونة يتحدثون عن مصر، وما تقوم به الدولة المصرية، معلقًا : مش هقول أسماء".



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أى شخص يتحدث عن مصر بسوء هم " صراصير".



ولفت إلى أن هناك خونة يبثون الشائعات والأكاذيب ضد الوطن.



وأشار إلى أن شركات مصرية تقوم بإعادة البنيتة التحتية لغزة التى دمرها العدوان الإسرائيلي.



وانفعل موسي على الهواء: " الواحد مش عارف يقول إيه على الشخصيات دي اللى بتنشر الشائعات".

