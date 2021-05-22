تورتة في استقباله.. الجالية المصرية في جنوب إفريقيا تحتفل بتأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
حرصت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، علي الاحتفال مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ١/١مع صن داونز في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم على استاد لوكاس موريبي.
وقامت الجالية المصرية بإحضار تورتة كبيرة بشعار النادي الأهلي واحتفلت مع اللاعبين داخل الفندق.
وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية وجنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الأهلي بعد وصولها إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا بعد انتهاء مواجهة صن داونز وحسم تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.
وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا غدًا في طريقها إلى قطر استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقية.