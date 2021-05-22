حبس وغرامة 50 ألف جنيه|عقوبة الحصول على أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين

يقع العديد من المواطنين في مخالفات تتعلق بشئون التأمين الصحي ولعل أبرزها تقديم الدعم الصحي لغير المستحقين وبدون وجه حق سواء كان ذلك يندرج تحت تقديم الخدمة كاملة أو الإنتفاع بالأدوية والأجهزة الصحية مما يعيق وصول الدعم لمستحقيه، وعلي هذا الأساس تم وضع عقوبات رادعة لهذه المخالفات بالنسبة للمنتفعين والموظف القائم بتسهيل هذه العمليات.

ينص قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فى المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.

وعاقبت المادة( 64 ) من القانون المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول علي خدمات بغير وجه حق.

والجدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إنطلقت فى بورسعيد، فى يوليو 2019 بوجود أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية، وهى واحدة من أهم أهداف مصر رؤية 2030.

وتهدف المنظومة إلي تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة..