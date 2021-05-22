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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ نص دستة أهداف|البحرين تكتسح موريتانيا فى كأس العرب للصالات.. شاهد

مباراة البحرين وموريتانيا
مباراة البحرين وموريتانيا لكرة الصالات

تغلب منتخب البحرين لكرة الصالات على نظيره منتخب موريتانيا بستة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت فى إطار منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، التي تقام في مصر التي تقام بمشاركة 8 منتخبات.

 

مباراة منتخب البحرين وموريتانيا

وحقق منتخب البحرين فوزا فى الجولة الأولى على نظيره منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

 فيما تلقى منتخب موريتانيا خسارة كبيرة أمام مصر بثمانية أهداف مقابل هدف.

 


وجاءت مواعيد كأس العرب لكرة الصالات على النحو التالي:

 

الأحد ٢٣ مايو

المجموعة الثانية
جزر القمر vs المغرب فى الثالثة عصرا
السعودية vs الإمارات فى السادسة مساءا

 

الإثنين ٢٤ مايو

المجموعة الأولى
مصر vs البحرين فى الثالثة عصرا
الكويت vs موريتانيا فى السادسة مساءا

 

الثلاثاء ٢٥ مايو

المجموعة الثانية
المغرب vs السعودية في الثالثة عصرا
جزر القمر vs الامارات فى السادسة مساءا

 

الأربعاء ٢٦ مايو 
راحة

 

الخميس ٢٧ مايو

نصف النهائي

اول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى

 

الجمعة ٢٨ مايو

راحة

 

السبت ٢٩ مايو

نهائي كأس العرب لكرة الصالات

منتخب البحرين لكرة الصالات منتخب موريتانيا كأس العرب لكرة قدم الصالات مصر منتخب الكويت زر القمر

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ننشر قائمة منتخب البحرين والكويت فى كأس العرب لكرة الصالات

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