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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير كورونا .. 14 سبباً تؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم

نقص الأكسجين
نقص الأكسجين

يعاني الكثير من مرضى كورونا من نقص حاد في الأكسجين مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.

ويمكن أن يحدث نقص الأكسجين في الدم بسبب مجموعة متنوعة من الحالات بخلاف فيروس كورونا، بما في ذلك الربو والالتهاب الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). إنها حالة طبية خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية.

ونستعرض خلال النقاط التالية أسباب نقص الأكسجين في الدم..

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كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض نقص الأكسجين الصامت

1- متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).
2- فقر دم.
3- أزمة رئوية.
4- جلطة دموية في الرئة ( انسداد رئوي ).
5- انهيار الرئة.

6- عيوب القلب الخلقية أو المرض.
7- مرض الانسداد الرئوي المزمن.
8- سائل في الرئة.
9- ارتفاعات عالية.
10- مرض الرئة الخلالي.
11- الأدوية التي تخفض معدل التنفس ، مثل بعض الأدوية المخدرة والتخدير.
12- التهاب رئوي.
13- تندب في الرئتين ( تليف رئوي ).
14- توقف التنفس أثناء النوم.

 

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