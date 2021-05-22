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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من 300 ألف جنيه..أفضل 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في مصر| صور

اقل من 300 ألف ..
اقل من 300 ألف .. افضل 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في مصر|

يعتبر عامل السعر هو جزء محوري في عملية اختيار السيارة، فهو يحمل ابعاد الميزانية الشرائية و التي تختلف من شخص إلى آخر، بينما يشكل التصميم الخارجي أهمية كبيرة لدى الكثير، حيث يتنوع بين اطلالة السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و التي تنضم إلى طرازات الـ SUV.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5 سيارات من فئة الـ SUV داخل السوق المصري و بقيمة تسويقية أقل من 300 ألف جنيه.

1 – ام جي ZS موديل 2021 

 

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصان، و 135 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، و تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر لكل 100 كم.

 

و يبلغ سعر السيارة ام جي ZS موديل 2021 بقيمة قدرها :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي بسعر  259.990 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 274.990 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك كاملة التجهيزات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 292.990 جنيه.

2 – رينو داستر موديل 2021 

 

تستمد رينو داستر قوتها من محرك 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 115 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مما يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال 11.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كم.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021 :

 

الفئة الأولى H1 أوتوماتيك موديل  2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه. 

 

الفئة الثانية H2 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 318 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة H3 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 348 ألف جنيه.

3 – شيري تيجو 3 موديل 2021 

 

تحتوي السيارة على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 126 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، و تيلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

 

و تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 242.900 جنيه.

4 – جاك S4 موديل 2021 

 

تعتمد جاك S4 على ناقل حركة أوتوماتيكي يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 خلال 9.8 ثانية، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 147 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

 

و يبلغ سعر السيارة جاك S4 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 278 ألف جنيه.

5 - شانجان CS 35 موديل 2021 

 

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4160 مم، و بعرض 1610 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1670 مم، و مساحة تخزين تسع لـ 1058 لتر، و زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة     1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 125 حصان، و عزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 

و يبلغ سعر السيارة شانجان CS 35 موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  ONE TONE 2021محرك 1600 سي سي بسعر 233 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  TWO TONE 2021     محرك 1600 سي سي بسعر 240 ألف جنيه.

300 ألف افضل 5 سيارات SUV موديلات 2021 السعر السيارة

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أقل من 300 ألف جنيه..أفضل 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في مصر| صور

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