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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فنانات فى مرمى النقد بسبب حفل زفاف عقب جنازة سمير غانم .. إلهام شاهين : لم أحضر أى أفراح .. وتامر حبيب : افرحوا بعد ما تدفنوني

الهام شاهين
الهام شاهين
  • إلهام شاهين: لم أحضر أى أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة 
  • تامر حبيب : أوصي عند مماتى أن يذهب أصدقائى إلى الأفراح 
  • محمد العدل : لابد أن تستمر الحياة 

 

حالة من الجدل الواسع أثارها عدد من الفنانات بسبب حضورهن حفل زفاف عقب ساعات من جنازة الفنان الراحل سمير غانم، وهو الأمر الذى دفع عدد من رواد السوشيال ميديا لشن هجوم شرس عليهن، وهن ليلى علوى ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة.

واستنكر عدد من المبدعين والفنانين ما تعرض له هؤلاء الفنانات من هجوم غير مبرر، وهو ما دفع عدد منهم لتعليق بقوة على هذا الهجوم، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم الذين دافعوا عن الفنانات.

إلهام شاهين 

كشفت الفنانة إلهام شاهين بعض التفاصيل الخاصة بتواجدها فى حفل زفاف عقب ساعات قليلة من حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم أمس.

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات صحفية: لم أحضر أى أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة أمس والصورة التى يتم تداولها فى الجونة كانت قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم.

وأضافت إلهام شاهين: فور علمي برحيل الفنان سمير غانم قررت العودة إلى القاهرة بصحبة كل من هالة صدقى وليلى علوى لحضور جنازة الفنان الراحل، خاصة أنه يعد من النجوم الكبار الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم، كما أن له مكانة خاصة بالنسبة لي.

وأوضحت إلهام شاهين: لا يحق لأحد أن يشكك فى علاقة الفنانين ببعضهم البعض، ولا يجوز أن يتم توزيع الاتهامات دون وجه حق، كما أنه لا يمكن أن يحدد أو يمتلك أحد القول إننى حزينة أم لا على فراق أحد الأصدقاء المقربين لي هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، والتى أتمنى أن تعود إلى منزلها ويتم شفاؤها على خير.

تامر حبيب 

كتب الفنان تامر حبيب، منشورا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يعلق فيه على أزمة الفنانات اللاتي حضرن حفل زفاف، بعد ساعات من تواجدهن في جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وقال تامر حبيب: «طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفن؛ لإني في الجونة، وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب، واتصورت مع أصحابي... حد عايز حاجة؟».

وأضاف تامر حبيب، في متنشور جديد: «أُوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما أموت ويبقوا حزانى من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم؛ يعملوها فورا... وأنا هابقى مبسوط قوي».

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

الحياة تستمر.. محمد العدل يُعلق على حضور الفنانين زفافا عقب جنازة سمير غانم

محمد العدل 

علق السيناريست محمد العدل، على الهجوم الذي تعرض إليه عدد من الفنانين بسبب حضورهم حفل زفاف نجل رجل أعمال معروف بعد ساعات من تواجدهم في جنازة الفنان الراحل ​سمير غانم​.

وكتب محمد العدل عبر حسابه علي "فيس بوك": "لو سألوا سمير غانم نفسه بين الجلوس حزنا أو تستمر الحياة.. لاختار استمرار الحياة وسعادة البشر ..لا تزايدوا على الآخرين.. ليس معنى حضورهم فرح إنهم لم يحزنوا على الرحيل".

صلاح عبد الله 

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: «يارب ارحمنا من الهبيدة.. يا رب ارحمنا من اللي بيتعقربوا عشان يركبوا التيرند.. ده باينه في زمن الوبا زاد الغبا والأخلاق بقت على الحديدة».

 

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