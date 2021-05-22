مصرع سائق ونجله في حادث تصادم في مركز أبو حمص

حادث سير في البحيرة

لقي سائق ونجله مصرعهما، اليوم السبت، أثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وسيارة ملاكي علي الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبو حمص، وتم نقل الجثتين مشرحة مستشفى أبو حمص تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل علي الطريق الزراعي بنطاق مركز أبو حمص.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "أحمد محمد إبراهيم سلامة ٤٠ سنة، و نجله إسماعيل احمد محمد إبراهيم ١٨ سنة مقيمين بقريه المجاهدين بمركز أبو حمص" وتم حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.