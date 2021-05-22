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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعد الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها الرئيس أو أي فريق سياسي

سعد الحريري
سعد الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه.

وكتب سعد الحريري عبر حسابه الشخصي علي "انستجرام":"لن اشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم.
 

واضاف سعد الحريري" لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية". 
 

وتابع: "آخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنّع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمي وزراء مسيحيين لمن يقول هذا الكلام التافه، اجيب: ان هذا الرئيس للحكومة اللبناني، اللبناني، اللبناني لا يريد ان يسمي اي وزير مسيحي او مسلم، جل ما في الامر إنه يريد ان يسمي وزراء اختصاصيين".
 

كان مجلس النواب اللبناني، اليوم السبت، صادق على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وذلك عقب انتهاء الجلسة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس لبنان ميشال عون التي وجهها إلى المجلس.
 

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في ختام الجلسة "موقف مجلس النواب هو تكليف سعد الحريري وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلا في الدستور .. وهذا الأمر غير وارد حاليا ولنمضي قدما وفق الأصول الدستورية لتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس المكلف بالتفاق مع رئيس الجمهورية".

 

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IMG_٢٠٢١٠٥٢٢_٢١٣١٠٥
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