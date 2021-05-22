إزالة أجزاء من الوجه.. هانى الناظر يفجر مفاجأة عن الفطر الأسود..فيديو

الفطر الأسود

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الفطر الأسود له علاج، ويتم القضاء عليه اذا تم اكتشافه مبكرًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشخص عندما يصاب بالفطر الأسود ويتأخر فى العلاج يكون هناك تدخل جراحي.



ولفت أنه من الممكن أن يتم إزالة أجزاء من الوجه حال اكتشاف الفطر الأسود متأخرًا.



وأشار إلى أنه يطمئن المصريين، ويؤكد أن الفطر الأسود ليس موجودًا فى مصر.

وأكد الناظر، أن الإصابة بـ الفطر الأسود نادرة الحدوث وفي الآونة الأخيرة أصاب العفن الأسود عدد قليل من مرضي كورونا في الهند ولازال العلماء هناك يبحثون عن السبب هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته.



وأضاف الناظر، أن المرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أو جروح ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود وقد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون اسود وقد يصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه وتكون لون داكن وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لون أسود ايضا وقد يصيب الفم تاركا لون أسود وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع كحة شديدة مؤلمة وقد يصل للأوعية الدموية.

وكشف الناظر أن الفطر الأسود، يتم علاجه بدواء Amphotercin B تحت إشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من 4 إلى 6 أسابيع.



وقال الناظر، إن لم تسجل حالات للإصابة بهذا الفطر في أي من مستشفيات مصر حتى الآن وبخصوص ما تم تداوله عن إصابة الراحل سمير غانم، اليوم أكدت وزارة الصحة رسميا أنه لم يثبت أنه كان يعاني من هذا الفطر.



