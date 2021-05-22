منتخب سوريا يستدعي مدافع الاتحاد السكندري

استدعي منتخب سوريا بقيادة التونسي نبيل معلول مدافع الاتحاد السكندري عمر الميداني للمعسكر الذي يقيمه المنتخب السوري في الإمارات والصين لخوض مباريات ودية استعدادا لتصفيات كأس العالم عن قارة أسيا

ويتوجه الميداني لسوريا مع بداية التوقف الدولي على أن يتم التجمع في سوريا ثم التوجه للإمارات لإقامة المعسكر

وبدأ المنتخب السوري أمس، الجمعة، معسكره في دبي استعدادا لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، "المعسكر بدأ بحصتين، الأولى كانت صباحية في الصالة الرياضية للفندق، والثانية مسائية على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم"