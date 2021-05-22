غزو داء السالمونيلا| أمريكا محذرة مواطنيها: لا تقربوا الدجاج

طالبت السلطات الصحية الأمريكية مواطنيها بالتوقف عن تقبيل الدجاج، وغيرها من الطيور الداجنة وعدم الأكل أو الشرب بالقرب منها، بسبب تزايد عدد الإصابات بداء السالمونيلا في البلاد.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان "لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة.. ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها"، مؤكدة أن الزيادة في عدد الإصابات بداء السالمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك، حيث تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف فبراير 2021، بينها 34 حالة استدعت دخول المستشفى.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن "مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وحذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت هذه الدواجن نظيفة، فإن بعضها مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء.

كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وفي الغالب، تنتقل عدوى "السالمونيلا" من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض، كما يتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام، لكنها نادرا ما تكون قاتلة.