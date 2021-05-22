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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. مسيرة في بعلبك رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

لبنان
لبنان

أفادت صحيفة ليبانون ديبايت، بأنه هناك مسيرة في بعلبك؛ رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء في لبنان.

من جهة أخرى، غرد حساب البطريركية المارونية، عن لسان البطريرك بشارة بطرس الراعي، عبر “تويتر”،: "من واجب  لبنان أن يوالف بين الحياد الذي يحفظ سلامته ورسالته، ويلتزم في تأييد حقوقِ الشعب الفلسطيني".

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لبنان.. مجلس النواب يصادق على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة

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الحريري: لبنان يستحق محاولة جديدة و طريقة أخرى غير الفشل

وأضاف: "ثِقوا، أيّها اللبنانيّون المخلصون أنَّ ابتسامتَنا ستُشرِقُ, فنحن أبناءُ إيمانٍ وإرادة ورجاء".

وصادق مجلس النواب اللبناني، اليوم السبت، على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وذلك عقب انتهاء الجلسة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس لبنان ميشال عون التي وجهها إلى المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في ختام الجلسة "موقف مجلس النواب هو تكليف سعد الحريري، وأي موقف غير ذلك؛ يتطلب تعديلا في الدستور.. وهذا الأمر غير وارد حاليا، ولنمضي قدما وفق الأصول الدستورية لتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية".

وتابع بري: "هذا المجلس النيابي عليه عبئ، وقد لجأ اليه ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون، ونحن نمثل الشعب.. والشعب يريد حكومة قبل أي شيء من دون شك، ولذلك فإن المجلس النيابي بقدر ما يجب أن يقوم بهذه المهمة من واجبه خلق بارقة أمل للشعب".

لبنان مسيرة في بعلبك البطريركية المارونية بشارة بطرس الراعي الشعب الفلسطيني

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