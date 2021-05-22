وفد الهلال الأحمر المصري يزور غزة لرصد احتياجات القطاع وتوفيرها قريباً

الهلال المصري

قال رامي الناظر، مدير الهلال المصري، إن مصر استقبلت أكثر من 20 مصاب حتى الآن من الفلسطينين والهلال المصري يقوم بالتعاون مع نظيره الفلسطينيى من خلال معبر رفح، لافتاً أنه تم إمداد الهلال الأحمر الفلسطيني بالمساعدات والملزمات الطبية والإسعافات الأولية.

تابع رامي الناظر، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي "محمد الشردي" فى برنامج "الحياة اليوم"، أنه يتم العمل فى المرحلة الثانية من خلال ذهاب وفد من الهلال الاحمر المصري لتقيم الإحتياجات على أرض الواقع لمناظرة الحالات لوضع خطة عمل داخل فلسطين، موضحاً أن مصر دائما داعمة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

أضاف رامي الناظر ، أن هناك تخصصات مطلوبة فى غزة أثناء الإصابات مثل الجراحة العامة والعظام والتجميل والقلب والصدر والأوعية الدموية والرعاية ، معقباً أن هذه التخصصات تمييز الأطباء المصريين على مستوي عالي وتم تجهيزهم لإستقبال أى جرحى تأتى من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

أشار رامي الناظر، إلى أن الجمعية تقدر تعمل على خط النار وأثناء الحروب بموجب القانون الدولي ولا يمكن التعدي عليها ، منوهاً إلى أن وزارة الصحة المصرية هى التى تستقبل المصابين وهى التي تقوم بتوزيعه بناء على درجة خطورته .