طبيب بالهند: توجد أدوية لعلاج الإصابة بالفطر الأسود

توجد أدوية لعلاج الإصابة بالفطر الأسود

قال الدكتور وليد البكيلي أستاذ الطب بمستشفى أبولو بنيودلهي الهندي، إن الفطر الأسود موجود منذ فترة طويلة، ويصيب بعض الأشخاص التى تعانى من نقص المناعة، أو من يعانون من مرض السكر، أو من يقومون بعمليات نقل الأعضاء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الفطر الأسود لا يصيب أى شخص سليم، ولكن يصيب من هم ضعاف المناعة.



ولفت إلى أن هذا المرض قاتل لمن يصاب به بعد علاج طويل، وأكد أن الفطر الأسود لا ينتقل مثل فيروس كورونا، ولكن يصيب ضعاف المناعة.



وأشار إلى أن علاج الفطر الأسود من الممكن أن يتطلب تدخلا جراحيا، ولكن فى حالة اكتشاف المرض فى البداية يتم علاجه، معلقًا : "توجد أدوية لعلاج الإصابة بالفطر الأسود".



