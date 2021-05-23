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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين بـ جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التى تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تقام هذه الدورة بنظام الأون لاين عبر تطبيق زووم، والمنصات التعليمية الإلكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.  

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ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز، دورة تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين بنظام الأون لاين عبر برنامج زووم من الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا.

وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان البرامج التدريبية لشهر مايو الدورات التدريبية اخبار التعليم

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