شجعوا فريق تاني ..شادي محمد وتعليق ناري على موسيمانى ورد غير متوقع منه على "الخطيب"..فيديو

قال الكابتن شادي محمد نجم النادي الأهلي الأسبق ، أن هناك الكثيرين انتقدوا موسيماني اليوم ولكنة هو من كان نجم اللقاء مؤكدا انه قام بتوزيع الأعبين بشكل صحيح وذهب إلي المبارة و معه هدفين .



واضاف شادي محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن موسيماني تقوم اليوم علي نفسة وعلي الأعبين لافتا أن شكل المبارة لايهم وما يهم هو الحصول علي أهداف داخل المبارة وهذا ما حدث اليوم وهذا التفكير السليم .



ورد شادي محمد علي المطالبين برحيل موسيماني قائلا " شجعوا فريق تاني " وهناك من يقمون بالتلون في يوم وليلة اليوم مع الأهلي وغدا ضد الأهلي مؤكدا علي أهمية تواجد المشجعين بالمدرج .

وتابع ، أن من يطالب برحيل موسيماني هكذا يريد أن يعبث بالنادي الأهلي ولا يهمهم النادي لافتا أن سلوك ومهارة الخطيب جعلت الكثير يحبون النادي الأهلي .