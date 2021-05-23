عاجل
متحدث التعليم العالي يستعرض أهم مكاسب زيارة عادل عبدالغفار إلى فرنسا جهود التهدئة في غزة .. مجلس الأمن يشيد بالوساطة المصرية في وقف إطلاق النار فى غزة .. ومندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر لـ السيسي على جهوده عاد بـ أبو العربي.. هاني رمزي يكشف أسباب غيابه عن المسرح 18 عاما نشأت الديهي : أنباء عن مؤتمر دولي للسلام في القاهرة لإعادة القضية الفلسطينية لبؤرة اهتمام العالم. ..فيديو إفريقية النواب تناقش بيانات الوزراء حول تنفيذ برنامج عمل الحكومة.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شجعوا فريق تاني ..شادي محمد وتعليق ناري على موسيمانى ورد غير متوقع منه على "الخطيب"..فيديو

شادي محمد
شادي محمد

قال  الكابتن شادي محمد  نجم النادي الأهلي الأسبق ، أن هناك الكثيرين انتقدوا موسيماني اليوم ولكنة هو من كان نجم اللقاء مؤكدا انه قام بتوزيع الأعبين بشكل صحيح وذهب إلي المبارة و معه هدفين .

 


واضاف شادي محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة  المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن  موسيماني تقوم اليوم علي نفسة وعلي الأعبين لافتا أن شكل المبارة لايهم وما يهم هو الحصول علي أهداف داخل المبارة وهذا ما حدث اليوم وهذا  التفكير السليم .


ورد  شادي محمد  علي المطالبين برحيل موسيماني قائلا " شجعوا فريق تاني " وهناك من يقمون بالتلون في يوم وليلة اليوم مع الأهلي وغدا ضد الأهلي مؤكدا علي أهمية تواجد المشجعين بالمدرج .

 

وتابع ، أن من يطالب برحيل موسيماني هكذا يريد أن يعبث بالنادي الأهلي ولا يهمهم النادي لافتا أن سلوك ومهارة الخطيب جعلت الكثير يحبون النادي الأهلي .

شادي محمد نادي الأهلي الخطيب موسيمانى الأهلى النادي الأهلي

ترشيحاتنا

رصد حالتين فى مصر .. حسام حسني يكشف عن أسباب الإصابة بمرض الفطر الأسود .. فيديو

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات

فيسبوك تخطط لربط إنستجرام بـ واتسآب من خلال هذه الميزة

الزمالك: وضعنا المالي كارثي

بعد اعتذارهما عن أفراح مراعاة لوفاة سمير غانم .. حسن الرداد يشيد بـ هالة صدقي ومحمد حماقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الفئات المستهدفة من الفطر الأسود وأعراضه وطرق التخلص منه.. فيديو

بعد هجومهم عليه.. صلاح عبدالله يعتذر لجمهوره عن بوست ممكن أسمع الست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ