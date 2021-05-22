وزير شئون القدس : دعم مصر للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ لم يتوقف

قال فادي الهدمي وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية، إن ما يربط الشعبين المصري الفلسطيني هو تاريخ كبير ممتد وحافل بالعطاء المصري تجاه القضية وتجاه القدس في كافة المحافل والاصعدة وعلى مدار التاريخ دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يتوقف في كافة الاوقات العصيبة .

ووجه الهدمي في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" التحية للشعب المصري والقيادة السياسية قائلاً : " كل التحية للشعب المصري ولهذه الدولة العظيمة بكافة اركانها المحورية ".

وحول تطورات الاوضاع في القدس بعدما رشحت أنباء تفيد بإعتقالات لنشطاء فلسطينين بعد تظاهرة بحي الشيخ الجراح قال : "مازالت القدس تتصدر المشهد ونحن نعلم أن هناك عدوان إسرائيلي مفتوح على القدس جله يقع في حي الشيخ الجراح الذي لازال حتى الان محاصراً رغم المحاولات العديدة لفك الحصار عن الحي العتيق خاصة أن نحو 28 أسرة بهذا الحي مهددة بالطرد والاجلاء فالعدوان لم يتوقف عن القدس كون الهدف الاكبر للجانب الاسرائيلي هو التوسع في الاستطيان الممنهج حيث أن العدوان مفتوح متزامناً سواء في المسجد الاقصى أو الشيح جراح أو حي السلوان فضلاً عن الاعتقالات ضد المقدسيين المستمرة ".

وحول أوضاع الاسرة المهددة بالتهجير قال الوزير :" الاسباب لازالت ماثلة نتيجة عنجهية التعامل الاسرائيلي معللاً أسباب إستمرار العدوان أنه إمتداد لما قامت به الادارة الامريكية الساقة في عهد ترامب حيث حرصت إسرائيل عن أن يتم التوسع على قدم وساق في الاستيطان ".

وكشف أنه بالرغم من إرجاء قرار سلطات الاحتلال بإخلاء سكان حي الجراح إلا أن المقدسيين وفقاً للوزر تعودوا التعامل بحذر شديد مع سلطات الاحتلال حيث أن كافة تعاملات الاحتلال على الارض قائمة على التوسع اسلاتيطاني وتشريد أهالي القدس .