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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القضية الفلسطينية

سفير فلسطيني: مصر داعم قوي للحقوق الأساسية لشعبنا وقضيتنا .. فيديو

مهند العلكوك
مهند العلكوك

قال السفير الفلسطينيى مهند العكلوك، إن القضية الفلسطينية كانت على رأس أولويات الخارجية المصرية وهذا الدور الأهم لمصر فى دعم القضية الفلسطينية وهو الدعم السياسي فى الأمم المتحدة ومناظرة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية.

 

تابع مهند العكلوك، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي فى برنامج "الحياة اليوم" ،قائلاً: نحن دائما نثق كشعب فلسطيني بأن الدور المصري داعم للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين على أرضها وعاصمتها القدس، لافتاً أن دور مصر كان دائما مساندة للشعب الفلسطيني.

 

أوضح "العكلوك"، أنه عندما كانت مصر عضو غير دائم فى مجلس الأمن كانت تقدم مشاريع القرارات التى تدعم القضية الفلسطينية وكانت ترأس مجلس جامعة الدول العربية الدورة السابقة وقد دعت بمبادرة مصرية أردنية لإجتماع طارئ بوزارة الخارجية العرب لإعادة القضية الفلسطينية على سلم أولويات المجتمع الدولي.

 

أشار "العلكوك"، إلى أن دور مصر يكمن من خلال السعي الحثيث من قبل السيسى والجهات المعنية مع كل الأطراف المتداخلة وذلك لحقن الدماء لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينيى فى القدس وقطاع غزة الذى دمر كل مقتنيات الحياة للشعب الفلسطيني. 

السفير الفلسطينيى الخارجية المصرية القضية الفلسطينية الأمم المتحدة جامعة الدول العربية مصر القدس

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