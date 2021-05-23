الصحة عن شائعة وفاة سمير غانم بالفطر الأسود: السبب مذكور في شهادة الوفاة.. فيديو

سمير غانم

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة، والدكتورة هالة زايد تلقت منذ دقائق بيانا بالحالة الصحية لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتورة هالة زايد تتابع حالتها بشكل مستمر، لافتا إلى أن الفنانة مرت من الحالة الصعبة.

وناشد مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، جميع الوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بعدم نشر أي معلومات خاطئة بشأن صحة المرضى، أو ترديد أي أخبار تعتبر من الشائعات لأنها تؤثر بالسلب على المرضى وأسرهم.

ورد على تصريحات شقيق الفنان الراحل سمير غانم، بأن شقيقه توفى بالفطر الأسود، وقال إن سبب الوفاة مذكور فى شهادة وفاة الفنان الراحل.

ولفت إلى أنه من الوارد أن يكون هناك معلومات من المتخصصين، وأن سبب الوفاة للراحل ليس مجهولا.