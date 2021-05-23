نشأت الديهي : أنباء عن مؤتمر دولي للسلام في القاهرة لإعادة القضية الفلسطينية لبؤرة اهتمام العالم. ..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر نجحت في وقف إطلاق النار في الداخل الفلسطيني ثم أعقب ذلك عدة خطوات، حيث قرر الرئيس السيسي إرسال وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل، وقطاع غزة لدراسة تثبيت وقف إطلاق النار على أسس منضبطة.

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجة " بالورقة والقلم" المذاع علي قناه " تن " ، أن مصر رسمت خريطة التهدئة التي تم الاتفاق عليها وأرسلت وفود لتثبيتها، مشيرًا إلى أن مصر دعت لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة سيتم الإعداد له خلال الأيام القادمة، وهناك أنباء عن عقد مؤتمر دولي آخر للسلام في القاهرة لإعادة القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمام العالم.

واستكمل نشأت الديهي ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برصد 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإرسال مساعدات لقطاع غزة دور مصري لا يقدر بثمن وهذا ليس منة وواجب الأخوة ولا ننتظر شكر من أحد.