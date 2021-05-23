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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة لص للجنح لاتهامه بسرقة سيارة في المعادي

محاكمة
محاكمة

قررت النيابة العامة إحالة لص، لاتهامه بسرقة سيارة فى منطقة المعادي بأسلوب توصيل الأسلاك، إلى محكمة الجنح.

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أكدت تحريات المباحث صحة اتهام عاطل بسرقة سيارة في منطقة المعادى، حيث أشارت التحريات والتحقيقات أن المتهم تخصص في سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأدلى عاطل متهم بسرقة السيارات في منطقة المعادي، باعترافات تفصيلية أمام رجال التحقيق، حيث قال إنه تخصص في سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك. وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه كان يستقل سيارة ملاكى في تحركاته وتجوله في الشوراع لرصد السيارة التي ينوى سرقتها، حيث يقوم بسرقة السيارة عن طريق كسر زجاجها وتوصيل الأسلاك.

وتلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من من إحدى السيدات باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، بمعرفة قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة " أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالجيزة" والذى حضر لمحل البلاغ مستقلاً سيارة وقيامه بالتخلي عنها بمحل البلاغ والاستيلاء على السيارة المُبلغ بسرقتها وفى وقت لاحق تبين عودة مرتكب الواقعة مرة أخرى لمحل البلاغ  واصطحاب ذات السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته (6 مفاتيح مصطنعة - بنسة - مفك - مفتاح إنجليزى) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الكونياك وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وتم بإرشاده ضبط السيارة "ملك نجلته" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة أسفل العقار سكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة وإتهمته بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة السيارات سرقة سيارة تحريات المباحث المعادي امن القاهرة

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