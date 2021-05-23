الطلاب يتوافدون على المدارس استعدادا للبروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة، على المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية لبدء فعاليات ثاني بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

يؤدي طلاب الثانوي العامة اليوم الأحد الامتحانات التجريبية في مواد اللغة العربية: من 10 : 11 صباحا، واللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا ، واللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا.

وتحرص المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على الطلاب والمعلمين، حيث التزم الجميع بالتعقيم وارتداء الكمامات والتباعد وعدم التزاحم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة، تعمل وراء كواليس بروفة امتحانات الثانوية العامة ، لرصد كل مشكلة .

وأعلنت الإدارات التعليمية، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه سوف يتم إعلان أكواد الجلسات الخاصة بـ امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة يوميًا داخل المدارس خلال تطبيق “الثانوية العامة مدارس”، ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية الثانية المقرر انطلاقها اليوم الأحد، لطلاب الثانوية العامة ستكون بمثابة البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، وستكون خاصة بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط.

وقال: “سيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر”.

وأضاف طارق شوقي: “أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية، فسيخوضون الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة”.

جدول امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التجريبية، المقرر عقدها في مايو، فيما يلي:



الأحد 23 مايو 2021

اللغة العربية : من 10 : 11 صباحا.

اللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا.

اللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا.

الثلاثاء 25 مايو 2021

التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحا .

علم النفس والأحياء والرياضيات البحتة : من 11 لـ 11:30.

الخميس 27 مايو 2021

الجغرافيا والكيمياء من 10 لـ 10:30 صباحا .

الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية : من 11 لـ 11:30 صباحا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لـ طلاب الثانوية العامة من اليوم الأحد، ستكون عبارة عن عينة من الاسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة 2021 حتى نهاية شهر مارس.

وقال وزير التربية والتعليم، في خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، إنه بالنسبة إلى باقي المنهج الدراسي المقرر؛ فسيتم طرح أسئلة استرشادية له أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر عقدها خلال شهر يونيو 2021.