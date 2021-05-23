عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب يتوافدون على المدارس استعدادا للبروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة

بروفة امتحانات الثانوية
بروفة امتحانات الثانوية العامة

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة، على المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية لبدء فعاليات ثاني بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

يؤدي طلاب الثانوي العامة اليوم الأحد الامتحانات التجريبية في مواد اللغة العربية: من 10 : 11 صباحا، واللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا ، واللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا.

وتحرص المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على الطلاب والمعلمين، حيث التزم الجميع بالتعقيم وارتداء الكمامات والتباعد وعدم التزاحم.

txt

بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا غدا

txt

بالصور.. خطوات استلام كلمة المرور الخاصة بـ البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة، تعمل وراء كواليس بروفة امتحانات الثانوية العامة ، لرصد كل مشكلة .

وأعلنت الإدارات التعليمية، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه سوف يتم إعلان أكواد الجلسات الخاصة بـ امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة يوميًا داخل المدارس خلال تطبيق “الثانوية العامة مدارس”، ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية الثانية المقرر انطلاقها اليوم الأحد، لطلاب الثانوية العامة ستكون بمثابة البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، وستكون خاصة بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط.

وقال: “سيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر”.

وأضاف طارق شوقي: “أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية، فسيخوضون الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة”.

 

جدول امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021

 

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التجريبية، المقرر عقدها في مايو، فيما يلي:


الأحد 23 مايو 2021 

اللغة العربية : من 10 : 11 صباحا.

اللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا.

اللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا.

 

الثلاثاء 25 مايو 2021 

التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحا .

علم النفس والأحياء والرياضيات البحتة : من 11 لـ 11:30.

 

الخميس 27 مايو 2021 

الجغرافيا والكيمياء من 10 لـ 10:30 صباحا .

الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية : من 11 لـ 11:30 صباحا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لـ طلاب الثانوية العامة من اليوم الأحد، ستكون عبارة عن عينة من الاسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة 2021 حتى نهاية شهر مارس.

وقال وزير التربية والتعليم، في خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، إنه بالنسبة إلى باقي المنهج الدراسي المقرر؛ فسيتم طرح أسئلة استرشادية له أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر عقدها خلال شهر يونيو 2021.

الثانوية العامة ثاني بروفة امتحانات الثانوية العامة الطلاب الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم

أفضل الطرق لحماية السيارة من أشعة الشمس

الطلاب يتوافدون على المدارس استعدادا للبروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة

البنك المركزي : 7.35 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في فبراير الماضي

تشبه iPhone 12.. تسريبات مصورة تكشف تصميم هواتف OPPO Reno 6 من أوبو

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء ؟ دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشرة أخبار العالم.. اقتحام الأقصى من جديد.. الفطر الأسود يفقد الهنود أبصارهم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

بعثة الأهلي تغادر بريتوريا ظهرا في طريقها للدوحة لمواجهة نهضة بركان المغربي

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

تفاصيل إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ