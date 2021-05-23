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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراءات احترازية كاملة.. كيف استعدت الوادي الجديد للامتحان التجريبي للثانوية العامة

امتحانات التابلت
امتحانات التابلت

استعدت المدارس الثانوية العامة بالوادي الجديد، لبدء إجراء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة اليوم الأحد،  23 مايو  للاطمئنان على أجهزة التابلت المستخدمة لدى الطلاب وإجراء نموذج المحاكاة لاستخدام التابلت والإجابة على الأسئلة ومدى فاعلية وقوة شبكات الإنترنت، فيما ستجرى اختبارات الشهادة الإعدادية يوم 5 يونيو المقبل.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تجري أيام 23، 25، 27، من مايو الجاري، وتضم المحافظة 1805 طلاب وطالبات بالصف الثالث الثانوي.

بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا غدا

التعليم: بدء إرسال كلمات المرور الخاصة بـ امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة على التابلت

وأكد النيلي  أن المدارس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا لبدء إجراء الاختبارات من خلال إجراء التعقيم والتطهير للمدارس، وسيتم إجراء التعقيم قبل وبعد كل امتحان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب والمعلمين.

 

وأوضح أن الاختبارات التجريبية تهدف إلى الاطمئنان على كفاءة أجهزة التابلت، ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وتجربة لأكواد المواد وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب في الامتحانات، وذلك استعدادًا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.

وأشار النيلي، إلى عقد امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 5 يونيو المقبل، على مستوى المدارس الإعدادية بالإدارات المختلفة وتستمر لمدة 6 أيام مع التشديد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب والمعلمين.

من جانب آخر بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تسيير فرق طبية متحركة للقرى النائية والبعيدة لمنح لقاح ومصل كورونا للمواطنين بها بعد تسجيل رغباتهم على منظومة وزارة الصحة بإجمالي 23 فرقة طبية متحركة.

الثانوية العامة الوادى الجديد الامتحانات التجريبية وزارة التربية والتعليم الصف الثالث الثانوي

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