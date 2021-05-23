اليوم.. النطق بالحكم في دعوى تعويضات هيئة قناة السويس ضد إيفر جيفين

تنظر المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، جلسة النطق بالحكم، في دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "إيفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 إبريل الماضي، اليوم الأحد.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوضي رؤساء الاستئناف بسكرتارية أسامة عبد الفتاح الزامك.

وعقدت أولى جلسات نظر الدعوى، التي أقامتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية؛ لإثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة، وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي، وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.



وطلب دفاع الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفين"، هيئة قناة السويس، بتعويض بمبلغ 100 ألف دولار.