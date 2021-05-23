اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف دار السلام

تنظر الدائرة الثالثة “إرهاب”، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم لأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم؛ لاتهامه- مع آخرين سبق الحكم عليهم- بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام.



وأسندت النيابة للمتهم، وآخرين، عدة تهم، منها قيامهم بـ إحراز مفرقعات والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم، شاهرين الأسلحة البيضاء، ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.