شاومي تطلق الإعلان الرسمي لنسختها الجديدة من هاتف Redmi Note 8.. صور

تعتزم شركة شاومي الصينية، إطلاق نسخة حديثة ومحسنة من هاتف Redmi Note 8، وذلك من خلال علامتها التجارية الفرعية ريدمي، حيث حقق الهاتف مبيعات هائلة عند إصداره للمرة الأولى في عام 2019.



وبحسب موقع GSMArena فإن ريدمي أصدرت الإعلان الرسمي لهاتفها الجديد Redmi Note 8 لعام 2021، مؤكدة أن الهاتف سيحتوى على قدرات كبيرة مثل التى تميز بها سابقة لعام 2019 والتي جعلته يحقق مبيعات تقدر بأكثر من 25 مليون وحدة على مستوى العالم.



ويظهر الملصق الرسمى لهاتف ريدمي Redmi Note 8 للعام الحالي 2021، أن الهاتف سيأتى بشاشة قياس 6.7 بدقة عرض Full HD Plus، من نوع AMOLED، مع نوتش فى منتصف الشاشة على شكل قطرة ماء، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف Redmi Note 8 لعام 2021 من شاومى، كاميرا خلفية رباعية، ستكون الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعرات للعمق والتكبير، وكاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابكسل، مع عدد من الألوان منها الأزرق.



وسيعمل هاتف ريدمى Redmi Note 8 لعام 2021 بمعالج من نوع Helio G85 SoC من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 64 و 128 جيجا بايت.



وسيحتوى هاتف ريدمى Redmi Note 8 لعام 2021 على بطارية بسعة 4000 أو 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط ، وواجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12.5 ، ونظام التشغيل أندرويد 11 .