وفد الشباب المصري يزور مجمع المؤسسات غير الهادفة للربح في روسيا

زار الوفد الشبابي المصري مجمع المؤسسات غير الهادفة للربح بموسكو، ضمن فعاليات المنتدي الشبابي الروسي المصري الأول، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، خلال الفترة من ١٧-٢٢ مايو ٢٠٢١.

وعقد سمينار بين الشباب المصري والروسي بمشاركة ثلاث مؤسسات تعمل في مجالات التطوع، الثقافة والصناعات الثقافية، ريادة الأعمال، بحضور رؤساء تلك المؤسسات .

استعرضت المؤسسات الثلاثة اعمالها وطبيعة تعاونها مع الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، بالاضافة إلى طرح مقترحات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثلاثة.

وتحدث مسئول المؤسسة العامة الروسية عن هدف المؤسسة في نشر ثقافة التطوع لحماية البيئة ودعم المؤسسات والمبادرات العاملة في هذا المجال، كما تطرق مسئول مؤسسة فولميديك عن هدف الموسسة في نشر ودعم العمل التطوعي في المجال الطبي، مشيرا للبرامج التدريبية الخاصة بالمؤسسة والتي من ضمنها مدرسة المتطوعين في المجال الطبي، وفروعها في الدول الافريقية والاسيوية.

كما تحدث مسئول مؤسسة الحركة الروسية عن طبيعة عمل المؤسسة في نشر الثقافة والصناعات الثقافية بالتعاون مع مع الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب.