عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد الشباب المصري يزور مجمع المؤسسات غير الهادفة للربح في روسيا

وفد الشباب المصري
وفد الشباب المصري يزوزور مجمع المؤسسات غير الهادفة

زار الوفد الشبابي المصري مجمع المؤسسات غير الهادفة للربح بموسكو، ضمن فعاليات  المنتدي الشبابي الروسي المصري الأول، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، خلال الفترة من ١٧-٢٢ مايو ٢٠٢١.

وعقد سمينار بين الشباب المصري والروسي بمشاركة ثلاث مؤسسات تعمل في مجالات  التطوع، الثقافة والصناعات الثقافية، ريادة الأعمال، بحضور رؤساء تلك المؤسسات .

استعرضت المؤسسات الثلاثة اعمالها وطبيعة تعاونها مع الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، بالاضافة إلى طرح مقترحات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثلاثة.

وتحدث مسئول المؤسسة  العامة الروسية عن هدف المؤسسة في نشر ثقافة التطوع لحماية البيئة ودعم المؤسسات والمبادرات العاملة في هذا المجال، كما تطرق مسئول مؤسسة فولميديك عن هدف الموسسة في  نشر ودعم العمل التطوعي في المجال الطبي، مشيرا للبرامج التدريبية الخاصة بالمؤسسة والتي من ضمنها  مدرسة المتطوعين في المجال الطبي، وفروعها في الدول الافريقية والاسيوية.

كما تحدث مسئول مؤسسة الحركة الروسية عن طبيعة عمل المؤسسة في نشر الثقافة والصناعات الثقافية بالتعاون مع  مع الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب.

روسيا الشباب المصرى

ترشيحاتنا

حل الدولتين.. متى ظهر وهل ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

بيراميدز ضيفا ثقيلا علي أنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

ارتفاع عدد قتلى السباق الجبلي في الصين إلى 20 شخصا

الأهلي ونهضة بركان .. نجوم المارد الأحمر يتعاهدون علي حصد السوبر الأفريقي

سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام؟ الإفتاء ترد

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ