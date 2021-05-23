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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدءا من اليوم .. مد ساعات العمل وإضافة خدمات جديدة بـ 33 مكتبا للسجل المدني بالدقهلية والغربية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تبدأ وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم الأحد، تمديد ساعات العمل بـ 10 مكاتب للسجل المدني بمحافظتي الدقهلية والغربية حتى الساعة التاسعة مساء، وإضافة خدمات القيد العائلي بـ 23 مكتبا للسجل المدني على مستوى الجمهورية؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة الارتقاء بمستوى الأداء الأمني، وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير والتيسير عليهم حال ترددهم على المواقع الشرطية.

وتقرر تمديد العمل بالمكاتب العشرة حتى الساعة 9 مساءً؛ وذلك بكل من سجل نموذجى ميت غمر (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى أجا (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى بنى عبيد (محافظة الدقهلية)، سجل مركز المحلة الرئيسى (محافظة الغربية)، سجل مدنى السنطة الرئيسى (محافظة الغربية)، سجل مدنى بسيون الرئيسى (محافظة الغربية)، سجل مدنى قطور الرئيسى (محافظة الغربية)، سجل مدنى سمنود الرئيسى (محافظة الغربية)، المركز النموجى بمركز المعلومات الرئيسى بمدينة طنطا (محافظة الغربية)، والمركز النموجى بمركز المعلومات الفرعى بطنطا (محافظة الغربية).

وفي السياق ذاته، تقرر إضافة بعض الخدمات (القيد العائلي) بالسجلات التالية وتشمل، سجل مدنى صان الحجر (محافظة الشرقية)، سجل مدنى ههيا (محافظة الشرقية)، سجل مدنى سنهوت مركز منيا القمح (محافظة الشرقية)، سجل مدنى ديرب نجم (محافظة الشرقية)، سجل مدنى ميت على مركز المنصورة (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى جمصة (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى الجمالية (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى شربين (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى المطرية (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى المنزلة (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى البهو فريك مركز أجا (محافظة الدقهلية).

وتشمل السجلات أيضا سجل مدنى المحمودية مركز دكرنس (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى طناح مركز المنصورة (محافظة الدقهلية)، سجل مدنى مركز المحلة (محافظة الغربية)، المركز النموذجى المميز بمدينة طنطا (محافظة الغربية)، سجل فرعى القرشية مركز السنطة (محافظة الغربية)، سجل فرعي ميت حواي مركز السنطة (محافظة الغربية)، سجل فرعى الفرستق مركز بسيون (محافظة الغربية)، سجل فرعى دمرو مركز المحلة (محافظة الغربية)، سجل فرعى المعتمدية مركز المحلة (محافظة الغربية)، وسجل فرعى أبشواى الملق مركز قطور (محافظة الغربية) وسجل فرعي نشيل مركز قطور (محافظة الغربية).

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل؛ لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطوير التكنولوجي.

القيد العائلي وزارة الداخلية وزير الداخلية سجل نموذجى ميت غمر سجل مدنى صان الحجر

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