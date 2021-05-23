عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث "عنف الظاهر"

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، إعادة محاكمة متهم بالسجن بأحداث عنف الظاهر، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهما بالتظاهر، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

تأجيل محاكمة متهمي تنظيم داعش الجيزة لجلسة 26 إبريل

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «داعش الزاوية الحمراء» لجلسة 30 مايو

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.


وخلال جلسة السابقة تلا شادى سيف ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وقال :" إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

محاكمة محاكمة متهم إعادة محاكمة استعراض القوة قتل

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة 22 متهما إعلاميا بـ «داعش العمرانية»

محاكمة 4 متهمين في خلية المطرية .. اليوم

تأجيل محاكمة متهمي تنظيم داعش الجيزة لجلسة 26 إبريل

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «داعش الزاوية الحمراء» لجلسة 30 مايو

ترشيحاتنا

حورية فرغلي: طول عمري عايشة بره وجيت مصر بسبب التمثيل

الفئات المستهدفة من الفطر الأسود وأعراضه وطرق التخلص منه.. فيديو

رضا عبد العال : الشناوي يتحمل مسئولية هدف صن داونز

رضا عبد العال : موسيماني مدرب محظوظ والأهلي ينجح أي حد

أمينة خليل ترد على تصريحات حورية فرغلي: مش بنت خالتي ولا تربطني بها أي علاقة

هالة صدقي عن أزمة الفنانات والفرح: تركنا القضية الأساسية.. ادعوا لـ دلال عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

أمينة خليل ترد على تصريحات حورية فرغلي: مش بنت خالتي ولا تربطني بها أي علاقة

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ