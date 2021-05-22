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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحرك عاجل من الاتحاد السكندري تجاه عقوبات "الجبلاية" عن مباراة المصري البورسعيدي

محمد مصيلحي وحسام
محمد مصيلحي وحسام حسن

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى إلتماساً  للاتحاد المصرى لكرة القدم لتخفيض العقوبات التي اتخذتها إدارة المسابقات والتي صدرت اليوم بخصوص أحداث مباراة المصرى البورسعيدى والتي أقيمت الخميس الماضى 20 مايو وتضمنت :

- إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه

- منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

- تغريم الطبيب عمرو الاشلم من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه

وأكدت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن جميع هذه العقوبات مبالغ فيها وبصفه خاصة العقوبة الموقعة على حسام حسن الذى لم يصدر منه أفعال على الإطلاق تستوجب هذه العقوبة المبالغ فيها

وتواصل محمد مصيلحى رئيس النادى مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص هذه العقوبات وطالب بمراجعة هذه القرارات بشكل كامل بما يحقق العدالة بين جميع الأندية في نفس الأحداث و المواقف المتشابهة.

وأوضح محمد مصيلحى بأنه على تواصل  دائم ومستمر مع الجهاز الفني بقيادة التوأم إبراهيم وحسام حسن لدعمهم ومساندتهم، وأن مجلس إدارة النادى على ثقة كبيرة  بقدرة الجهاز الفني على تخطى هذه المرحلة الصعبة وعدم التوفيق خلال المباريات الأخيرة والعودة مجدداً للعروض القوية التي قدمها الفريق.

نادي الاتحاد السكندري حسام حسن حمد عبد الجليل عمرو الاشلم إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم محمد مصيلحي

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