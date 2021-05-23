السبت .. جامعة حلوان تطلق ندوة تعريفية عن ببرنامج الدراسات المتحفية والتراث

ينظم مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان ندوة تعريفية للالتحاق ببرنامج الدراسات المتحفية والتراث وإدارة الثقافة المُقدم من هيئة فولبرايت الوطنية Binational Fulbright Commission للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية الدكتور/ ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة/ منى فؤاد عطية ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



ويعقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ورشة العمل الإفتراضية Online Webinar، بالتعاون مع هيئة فولبرايت الوطنية بمصر Binational Fulbright Commission، وذلك لتوضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب البحث وذلك للدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الدراسات المتحفية والتراث وإدارة الثقافة. كما سيتم توضيح كافة الشروط للمنح المتاحة مع تقديم الدعم الفنى لمن يرغب فى التقدم لتلك المنح.

يعقد اللقاء تحت إشراف الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب حيث سيتم عقد الورشة الافتراضية يوم الثلاثاء، الموافق 25 مايو 2021م، الساعة الخامسة مساءاً، من خلال برنامج Zoom من خلال اللينك التالي



Meeting ID : 816 7892 9396

Code: 027173

وعلى الراغبين فى المشاركة ملئ الاستمارة التالية لمن يرغب فى الحضور:

https://forms.gle/PpRzDAMfPHGm7odj8





جدير بالذكر أنه قد أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التى تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية التى يقوم بها الجامعة إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الأون لاين عبر تطبيق زووم والمنصات التعليمية الإلكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز دورة تدريبية حول تدريبية حول كيفية مكافحة الفساد بنظام الأون لاين عبر برنامج زووم الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٥ و ٢٦ مايو ٢٠٢١ .