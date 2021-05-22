محافظ الإسكندرية يكشف الإجراءات المُطبقة على الشواطئ بعد فتحها.. فيديو

قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة في عيد، اليوم؛ بسبب إعادة فتح الشواطئ، وجميع مواطني الإسكندرية، سعداء بسبب افتتاحنا لشاطئ مجاني بطول 230 مترا، متواجد في منطقة المندرة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، سنعمل على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بصرامة، وهذا بناء علي توجيهات رئيس الوزراء، لافتا إلى أننا تركنا مسافة بين كل شمية والأخرى، تصل إلى 4 أمتار.

وأوضح محافظ الإسكندرية ، قمنا بتعقيم وتطهير جميع الأماكن التي يرتاد عليها المواطنين، ونفذنا “أبلكيشن” على الهواتف لتوضيح أماكن التكدس على الشاطئ.

وأشار إلى أن أي شكوي نتلقاها؛ نتحرك للتعامل معها على الفور، ومنعنا الباعة الجائلين علي الشاطئ.