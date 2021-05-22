فرج عامر يهنئ الأهلي بتأهله لنصف نهائي أبطال أفريقيا

حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تهنئة النادي الأهلي بتأهله لنصف نهائي أبطال أفريقيا بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لكل منهما في إياب الدور الربع النهائي لدوري الأبطال.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي تويتر "‏مبروكً للأهلي ويارب دايما لكل مصر انتصارات على طول".



وسجل الأهلي هدفه في الدقيقة 10 من عمر اللقاء برأسية ياسر إبراهيم من عرضية أيمن أشرف من ضربة ركنية.

بينما جاء هدف فريق صن داونز في الدقيقة 30 عن طريق رأسية موسى ليبوسا بعد خطأ دفاعي من الأهلي لتصبح النتيجة هدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك المسابقة من العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب.