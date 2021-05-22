عمرو أديب يعلن عن موعد إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية وطرحها..فيديو

سيارة كهربائية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تحاول إحياء نوستاليجيا صنع السيارات من خلال مصنع النصر الذى كان مشهورا قديما بقدرته على صنع السيارات، لافتا ً أن الدول تحاول أن تواكب العصر من خلال إنتاج سيارات كهربائية.

تابع عمرو أديب ، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر ، أنه من المتوقع إنتاج سيارة نصر E 70 السنة القادمة كأول سيارة كهربائية ، مشيراً إلى أن هذه السيارات مفيدة جدا وصديقة للبيئة ولها بعض التجهيزات مثل محطات الشحن الكهربائي .

أوضح "أديب" ، أن السيارة لا تعمل بالطاقة الكهربائية فقط وإنما ذاتية القيادة ولا تحتاج لتدخل العنصر البشري إلا فى الحالات الطارئة فقط ، معقباً أن السيارة ستكون مصاحبة أكثر للطبقة المتوسطة، ومن الممكن أن تقوم بشحنها فى البيت أو فى محطات الكهرباء.

أشار "أديب" ، إلى أن متوسط شحن السيارة فى الشحنة الواحدة تكفى لـ 500 كيلو ولا يوجد بها أى عوادم وستفتح المجال لشركات كبيرة تقوم بمنافستها.