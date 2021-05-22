عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسألِتش عني في مرضي..حورية فرغلي تكشف صلة قرابة تجمعها بـ أمينة خليل

حورية فرغلى
حورية فرغلى

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن صلة القرابة التى تجمعها بالفنانة أمينة خليل، والتى لم تتواصل معها فى محنتها المرضية، حسبما صرحت عبر برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامى عمرو الليثي. 

وقالت حورية فرغلي : إن الفنانة أمينة خليل ابنة خالتي ولكنها لم تسأل عني في محنتي المرضية الأخيرة، كما أن والدة أمينة خليل لم تتصل بأمي للاطمئنان عليّ، خاصة أن العلاقة بينا ليست قوية لأنني كنت أعيش في أمريكا ولقاءاتنا  كان بها برود".

تفاصيل رحلة حورية فرغلى 

وكانت وكشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل عمليتها الجديدة التى خضعت لها في أمريكا خلال الفترة القادمة، وقالت في تصريحات صحفية: "سأسافر مرة اخرى لأمريكا لإجراء كشف طبي أخير على عظام الانف الجديدة واستكمل العملية الاخيرة لتوسيع فتحات الانف اذا امر الفريق الطبي بذلك".

وكانت كشفت حورية ما تعرضت له منذ سقوطها من على ظهر الفرس وتعرضها للإصابة في ديسك ظهرها وانفها الذي تحطم بشكل كامل وما توالى ذلك من عمليات مختلفة في العديد من الدول وصولا في اخر سنتين وقرارها الاخير بالسفر للولايات المتحدة الامريكية لإجراء اربع عمليات لتوصيل الدم لجلد الانف وزراعة غضاريف من الصدر مكانها وبعض الخلايا الجذعية وجلسات اكسجين، وحاليا انا في مرحلة النقاهة وتخفيف التورم والانتفاخ على اثر العملية.

الأب بطرس دانيال يهدى حورية فرغلى آية قرآنية بعد نجاح جراحة الآنف.. شاهد

فيديو جراف.. حورية فرغلي تخرج عن صمتها.. شاهد

ووجهت حورية الشكر لمجلس الوزراء المصري على متابعتهم لها منذ مناشدتها بالإعلام واخذها تأشيرة السفر لأمريكا رغم الحظر بسبب جائحة كورونا وكذلك وجهت الشكر للفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة مادلين طبر على دعمهما في محنتها وكل.

وأضافت حورية في تصريحات صحفية، انها مسحت العديد من الشخصيات من حياتها سواء اقارب او اصدقاء او كما كانت تعتقد انهم اصدقاء بعد غيابهم عنها في عز ألمها على عكس ما كانوا عليه حينما كانت بكامل صحتها وعنفوان نجوميتها.

واختتمت الفنانة حورية فرغلي حديثها في الفترة الماضية كان فقط حلمي عودة حاسة الشم والتذوق اما الان والحمد لله انا اتولدت من جديد، واتمنى في الفترة المقبلة التركيز في عملي وانا على استعداد للتمثيل من بكرة بكل قوة وانا اتابع حاليا الوسط الفني واستمتعت كثيرا بمسلسلي: «الاختيار» الجزء الثاني و«لعبة نيوتن»، وبداية عملي ستكون مختلفة تماما عما سبق، وحلم حياتي ان اجسد شخصية الملكة المصرية «حتشبسوت» او الاميرة العربية «ذات الهمة» في عمل تلفزيوني او سينمائي.

أمريكا حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي الفنانة أمينة خليل الإعلامي عمرو الليثي

ترشيحاتنا

دعم بـ 50 ألف جنيه ..هشام توفيق يكشف تفاصيل شراء السيارات الكهربائية..فيديو

سقوط جرحى إثر اعتداء الاحتلال على المحتجين في الشيخ جراح.. وحملة اعتقالات بالقدس

أول تعليق من مدرب الترجي على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

قرار عاجل من جامعة طنطا تجاه مدرس بـ"حقوق"لقّب سيد قطب بـ "الشهيد"

أمريكا تستعد لفرض عقوبات على إثيوبيا| ومحلل سياسي: واشنطن لن تقف أمام مصر والسودان

موظفون بمستشفى خاص يغتصبون مريضة كورونا قبل وفاتها بالهند..  تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

لسوء الحظ نواجه الأهلي.. تصريح مفاجئ من مدرب صن داونز.. شاهد

بأمر القضاء الادارى.. المعاش حق وليس منحة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

أحمد موسى: كلامي عن الزمالك كان صح.. تفاصيل

قبلتين لـ محمد الشناوى.. تعليق ناري من أحمد موسى على تأهل الأهلى لنصف نهائي أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

فيديو

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ