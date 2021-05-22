جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتليتكو مدريد بـ "الليجا"

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز اليوم على نظيره بلد الوليد بهدفين لهدف، ليحقق لقب الدوري الإسباني “الليجا” الـ 11 له في تاريخه.

ويأتي برشلونة الفريق الأكثر تسجيلا في الدوري هذا الموسم بـ85 هدفا والفريق الاكثر استقبالا للأهداف إيبار بـ52 هدفا.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كاملا كالاتي:

1 – أتلتيكو مدريد – 86 نقطة

2 – ريال مدريد – 84 نقطة

3– برشلونة – 79 نقطة

4 – إشبيلية – 74 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 62 نقطة

6 – ريال بيتيس – 61 نقطة

7 – فياريال – 58 نقطة

8 – سيلتا فيجو – 53 نقطة

9 – أتلتيك بيلباو – 46 نقطة

10 – غرناطة – 45 نقطة

11 – أوساسونا – 44 نقطة

12– قادش – 44 نقطة

13 – فالنسيا – 43 نقطة

14 – ليفانتي – 41 نقطة

15 – ديبورتيفو ألافيس – 38 نقطة

16 – خيتافي – 37 نقطة

17– إلتشي – 36 نقطة

18 – هويسكا – 34 نقطة

19 – بلد الوليد – 31 نقطة

20 – إيبار – 30