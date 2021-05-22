قرار عاجل من ملك الأردن بشأن طفلة مصابة في قطاع غزة

طالب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى الخدمات الطبية الملكية، مساء السبت، بنقل الطفلة سارة زاهر جميل من قطاع غزة، بتوجيهات ملكية وعلاجها في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، وذلك إثر تعرضها لإصابة بشظايا نتيجة إنفجار أدت لإصابات متعددة في جسمها، وذلك بعد مناشدتها لجلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقال ما ذكرته صحيفة الدستور الأردنية سيتم نقل الطفلة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها، بعد أن تم إجراء تداخل جراحي وما زالت بعض الشظايا داخل النخاع الشوكي، مما استدعى إخلائها طبياً إلى مدينة الحسين الطبية.

وتأتي عملية إخلاء الطفلة بناءً على التوجيهات الملكية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لنقل المصابين ممن تتطلب حالتهم استكمال العلاج في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، وذلك لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية للأشقاء من قطاع غزة.

من جهتهم عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ عام 2009.