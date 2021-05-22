بتكلفة 270 مليون جنيه .. إنشاء 9 وحدات صحية في الفرافرة

بدأت وزارة الصحة تنفيذ مشروع إقامة 9 وحدات صحية قروية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنه جرى تخصيص أراضي جديدة بمقار الوحدات القروية بمركز الفرافرة، بواقع 9 قرى لإقامة 9 وحدات صحية جديدة لخدمة سكان هذه القرى والتوابع لها بواقع 3 ملايين جنيه لكل وحدة صحية شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية، التي ستكون على أعلى مستوى لخدمة سكان المناطق النائية.

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أضاف محروس، أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع إقامة هذه الوحدات بقرى مركز الفرافرة، على أن يبدأ تجهيزها طبيًا وتوفير أطباء بها لتنتهي هذه المشروعات خلال 36 شهرًا من الآن وتدخل الخدمة مباشرة.

من ناحية اخري إستعدت مدارس الثانوية العامة بالوادي الجديد، لبدء إجراء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة غدًا الأحد، الموافق 23 مايو 2021، وذلك للاطمئنان على أجهزة التابلت المستخدمة لدى الطلاب وإجراء نموذج المحاكاة لاستخدام التابلت والإجابة على الأسئلة ومدى فاعلية وقوة شبكات الإنترنت، فيما ستجرى اختبارات الشهادة الإعدادية يوم 5 يونيو المقبل.