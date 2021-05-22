حفيظ دراجي يطالب متابعيه بدعم فلسطين

طالب المذيع الرياضي حفيظ دراجي متابعيه، بعدم التوقف عن تقديم الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاشقاء الفلسطينين ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "لا تتوقفوا عن الحديث فلسطين نحن فقط في بداية الطريق نحو التحرير".



فيما أعلنت فضائية «اكسترا نيوز»، استمرار وصول السلطات المصرية، اليوم السبت، إرسال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق معبر رفح بتوجيهات من القيادة السياسية.

وتستمر السلطات أيضًا في استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وتم فتح المعبر من الجانب المصري استثنائيا، لليوم السابع على التوالي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.